Mersin, Yeni Yıla Işıklarla Hazırlanıyor

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenti bir uçtan bir uca yeni yıla hazırladı. İşlek cadde ve bulvarları yılbaşı ruhunu yansıtan çeşitli dekor, ışıklandırma ve süslemelerle donatan Büyükşehir, yeni yılın neşesini ve umut dolu atmosferini tüm kente yaydı.

2025 yılına sayılı günler kala Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da harekete geçerek kenti yeni yıla hazırladı. Noel Baba, çam ağacı, geyikler, şeker, hediye kutusu ve ışıklı 2025 yazısı gibi yılbaşı konseptli ürünler, kentin işlek caddelerindeki kavşaklara yerleştirildi.

Mersinliler yeni yıla girmeye hazırlanırken, caddeler de ışıl ışıl olmaya başladı. Mersin merkezin yanı sıra Tarsus Yarenlik Alanı, Kleopatra Kapısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı noktalar ile Mut, Gülnar, Erdemli, Silifke gibi ilçelerde de süslemeler yapıldı.