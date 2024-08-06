Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Spor Kulübü Şampiyonlarıyla Buluştu

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde futbol eğitimi alan ve geçen sezon il şampiyonu olan oyuncularla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde U-11, U-13, U-15 ve U-16 kategorilerinde Mersin amatör liglerini şampiyon olarak tamamlayan oyuncuları ziyaret eden Başkan Özyiğit, genç sporcuların azmi ve başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Sporcuların hedeflerini ve hayallerini dinleyen Özyiğit, "Spor, sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve sosyal becerilerin gelişimi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Yenişehir Belediyesi olarak, gençlerimizin spora olan ilgisini desteklemek ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.