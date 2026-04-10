Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Özyiğit: "Arkadaşlarımızın Aklanarak Döneceğine İnanıyorum"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Özyiğit: "Arkadaşlarımızın Aklanarak Döneceğine İnanıyorum"

10.04.2026 15:26  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyeye yönelik operasyonun ardından toplanan Belediye Meclisi'nde; "Ben bu işin sonunda arkadaşlarımızın aklanarak  kuruma döneneceklerine inanıyorum. Belediye kaynaklarımızın kamu yararına, doğru ve verimli kullanılması konusunda başlangıçtaki hassasiyetimiz neyse öyle devam edeceğiz" dedi.

(MERSİN) - CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyeye yönelik operasyonun ardından toplanan Belediye Meclisi'nde; "Ben bu işin sonunda arkadaşlarımızın aklanarak  kuruma döneneceklerine inanıyorum. Belediye kaynaklarımızın kamu yararına, doğru ve verimli kullanılması konusunda başlangıçtaki hassasiyetimiz neyse öyle devam edeceğiz" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aralarında Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin ve bazı belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasından birkaç sonra Belediye Meclisi'nin olağan toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında gelişmeleri değerlendiren Başkan Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Yasalar karşısında sorumlu insanlarız. Hiçbir çekincemiz olamaz. Hukuka olan inancımız tam. Bu noktada 'hiçkimse kendini hukuk üzerinde göremez' anlayışıyla istenilen her dosya ulaştırıldı emniyet mensuplarımıza. Ben bu işin sonunda arkadaşlarımızın aklanarak kuruma döneneceklerine inanıyorum. Belediye kaynaklarımızın kamu yararına, doğru ve verimli kullanılması konusunda başlangıçtaki hassasiyetimiz neyse öyle devam edeceğiz. Burada şunu söylemek lazım. Bir demoralizasyon var. Birimleri gezdim. Arkadaşlarımızın çok daha fazla çalışmalarını ve hizmette aksamaya sebebiyet vermemelerini özellikle ilettim. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve herkes hesap vermek durumundadır. İnanıyor ve diliyorum ki hiçbir arkadaşımızın burnu kanamadan bu süreç geçecektir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Özyiğit: 'Arkadaşlarımızın Aklanarak Döneceğine İnanıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:57:21. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Özyiğit: "Arkadaşlarımızın Aklanarak Döneceğine İnanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.