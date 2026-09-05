Mersin Zabıta Haftası'nda emekli personellere plaket verildi - Son Dakika
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Mersin Zabıta Haftası'nda emekli personellere plaket verildi

Mersin Zabıta Haftası\'nda emekli personellere plaket verildi
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Akdeniz'de Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde program düzenlendi. Programa katılan zabıta personeli ve ailelerine, görev sürelerini tamamlayan emekli zabıtalara plaket takdim edildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, zabıta ekibiyle bir araya geldi.

Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Teşkilatının 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde program düzenlendi.

Programa, zabıta personelleri ve aileleri katıldı.

Programda aynı zamanda görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan zabıta personeline plaket verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, esnafın ticari faaliyetlerini huzur ve düzen içerisinde sürdürebilmesine katkı sunan zabıta ekiplerinin önemli görev üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Zabıta Haftası'nda emekli personellere plaket verildi - Son Dakika

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