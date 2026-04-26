Tarsus'ta toprağa gömülü el bombası imha edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası, ekipler tarafından imha edildi.
Bahçe Mahallesi’nde arazisini traktörle süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?