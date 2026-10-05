Mersinliler, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevkine tepki gösterdi - Son Dakika
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Mersinliler, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevkine tepki gösterdi

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Mersinliler, Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevkine tepki gösterdi
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Mersin'de belediyelere yönelik operasyon kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevk edilmesine Mersinliler tepki gösterdi. Vatandaşlar, 'Başkanımızın yanındayız, irademizi gasp ettirmeyeceğiz' diyerek Seçer'e destek verdi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Mersin'de belediyelere yönelik operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevk edilmesine Mersinliler tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Biz diyoruz ki: 'Kardeşim, benim irademe karışma'" dedi. Başka bir vatandaş da "Gerçekten çok üzgünüz, başkanımızın yanındayız, irademizi gasp ettirmeyeceğiz. Bunu Türkiye duysun, saray duysun" diye konuştu.

Mersin'de belediyelere yönelik operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının adliyeye sevk edilmesine tepki gösteren Mersinliler ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir vatandaş, "Bugünkü siyasal iktidar gerçekten toplumsal desteğini yitirmiş. Artık ülkeyi yönetemez bir halde ama kendini de kalıcı hale getirmesi noktasında muhalefeti dizayn eden, toplumsal muhalefeti bölüp parçalamaya çalışan, elindeki hukuk silahıyla bunlarla toplumsal muhalefeti bölüp parçalayıp bundan sonraki iktidarını devam ettirmeye dönük bir anlayışı var. Bizler bu ülkenin vicdanlı insanları olarak ülkemizi AKP'nin götürdüğü karanlıktan kurtarmak istiyoruz. Bu anlamıyla bugün burada seçtiğimiz belediyemiz siyasal iktidar tarafından, deyim yerindeyse hukukla elimizden almaya çalışılıyor. Biz buradayız ve diyoruz ki: 'Kardeşim, benim irademe karışma.' Bu benim iradem ve bu ülkeyi insani, demokratik, eşitlikçi anlayışa doğru götürmeye dönük çaba içerisinde olacağımızı söylüyoruz" dedi.

"ÇOK YANLIŞ... ARTIK HALKIN SABRI TAŞTI"

Başka bir vatandaş ise kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere değinerek, "Bu fon olayını kapatmak için, onu örtbas etmek için bu operasyonu düzenliyorlar. Bir de şu var, hafta geçmiyor, gün geçmiyor, ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonları var. Bunu bilerek yapıyorlar, gündemi değiştirmek için yapıyorlar. Mersin'de yapılan bu ama biz belediye başkanımıza, halkın iradesine burada sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş da "haksızlık" yapıldığını vurgulayarak, "Zaten yıllardır müfettişler eksik olmadı. Artık halkın sabrı taştı. Burada vatan önemli, bu bir şekilde vatana zarar veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün dünya ülkeleri içinde rezil ediyorlar. Biz buna layık değiliz. Hep birlikteyiz, birlikte olacağız ve ülkemizi mutlaka bu kötü olaylardan dışarıya atacağız. Bütün belediye başkanlarımız gözaltında. Bir öğretmen olarak şunu söyleyeceğim: 7 bin 500 lira kumbarada parası olan bir çocuğun parasına el koyan hükümet, trilyonlarca lirayı neden alıp tekrar getirmiyor? Neden buna müsaade etmiyor? Biz emekliyiz, emeklilerin çoğu aç. Türkiye fakirdi ama mutluydu, fakirdik ama aç değildik biz. Türkiye Cumhuriyeti çok kötü durumda. Bir anne olarak, bir öğretmen olarak çok üzüntülüyüm. İnsanları gördükçe ben soframda peynir yiyemiyorum. Televizyonda 'evime peynir gelmiyor' diyen insanlar var bu ülkede... Ama yine de ümidimiz iyi. Her şey çok güzel olacak diyoruz" diye konuştu.

"MERSİN VAHAP BAŞKANSIZ OLAMAZ KESİNLİKLE, HEPSİNİ KINIYORUZ"

"Vahap Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın yanındayız" diyen başka bir vatandaş da "Hukuksuz, adaletsiz bir sürecin içerisindeyiz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Mersin Vahap Başkansız olamaz kesinlikle, hepsini kınıyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş da şöyle konuştu:

"Vahap Bey, Mersin'de yüzde 60 ile başkan olan bir insan. Fakir babası Vahap Bey. Bir çocuk, üniversitenin kapısında aç gelip bir kase çorba içip eve gittiğinde, 'Anne, Vahap Başkan bize sıcak çorba ve yanında sınırsız ekmek verdi, biliyor musun?' diyen bir çocuk vardı. Bir anne bunu bana söyledi. Biraz önce telefonla konuştum, çok üzgünüm dedi Adile Hanım. 'Oğlum çok üzgün, üç gündür yatıyor' dedi. Gerçekten çok üzgünüz. Başkanımızın yanındayız. İrademizi gasp ettirmeyeceğiz. Bunu Türkiye duysun, saray duysun. Üç belediye başkanımızı neden aldılar? Kocaman bir soru işareti. Kendi önlerindeki pisliği temizleyemedikleri için, kapatmak için, ses vermek için"

Kaynak: ANKA
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