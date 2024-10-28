Mervan el-Bergusi'ye Hayat Tehdidi - Son Dakika
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Mervan el-Bergusi'ye Hayat Tehdidi

Fetih Hareketi, Mervan el-Bergusi'nin İsrail hapishanesinde hayatına kast edildiğini duyurdu.

28.10.2024 02:17
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Fetih Hareketi, İsrail hapishanesinde tutulan üyesi Mervan el-Bergusi'nin hayatına İsrail hükümetinin kararıyla kastedildiğini duyurdu.

Fetih'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan el-Bergusi'nin durumuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin kararıyla Bergusi'nin hayatına kastedildiği" kaydedildi.

Başta Bergusi olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin "tecrit ve şiddetli şekilde darbedilme, tedavi, yiyecek ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen en temel haklardan kapsamlı şekilde mahrum bırakılma gibi en şiddetli ve korkunç saldırılara maruz kaldıkları" belirtildi.

Açıklamada, Bergusi ile Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlaller "en güçlü şekilde" kınandı.

Bergusi ve Filistinli tutukluların hayatına kastetmenin gerilimi artıracağı ve sosyal patlamaya neden olacağı uyarısı yapıldı.

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Bergusi ve Filistinli tutukluların hayatının kurtarılması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM'ye Bergusi ve arkadaşlarının ziyaret edilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

"Bergusi, 3 aydır en korkunç tecrit ve işkenceye maruz kalıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da Bergusi'nin hayatından İsrail'i sorumlu tutarak, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin korunması için uluslararası acil müdahale çağrısı yaptı.

Fettuh, "Bergusi'nin Megiddo Hapishanesi'nde 3 aydır en korkunç tecrit ve vahşi işkenceye maruz kaldığına" dikkati çekti.

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı, "Hapishanenin baskı birimleri, çeşitli şiddet araçlarını kullanarak hücre hapsindeki Bergusi'ye barbarca saldırdı ve vücudunda ciddi yaralanmalar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve kuruluşlara seslenen Fettuh, Bergusi'nin korunması ve bir an önce salıverilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

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