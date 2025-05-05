Mervan Gül, Siirt'te Projeleri Tanıttı - Son Dakika
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Mervan Gül, Siirt'te Projeleri Tanıttı

Mervan Gül, Siirt\'te Projeleri Tanıttı

AK Parti'nin Siirt Milletvekili Mervan Gül, yerel projeler ve hizmetler hakkında gazetecilerle bilgi alışverişinde bulundu.

05.05.2025 17:29
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentteki gazetecilerle buluştu.

Gül, bir lokantada düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım, istihdam ve sağlık hizmetlerine yönelik son gelişmeleri değerlendiren Gül, hizmetlerle vatandaşların doğduğu yerde kalmasını sağlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Siirt- Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'nin 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını ve 34 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesinin 28 Mayıs'ta yapılacağını belirten Gül, "Siirt'te özellikle birebir takip ettiğimiz projeler devam ediyor. Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi hem lojistik, hem de stratejik açıdan Siirt için çok önemlidir." dedi.

Karakol Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne de değinen Gül, etaplar şeklinde devam edecek proje ile vatandaşların modern ve depreme dayanıklı binalara kavuşacağını söyledi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da parti çalışmalarını değinerek, il, ilçe, belde ve köylere kadar vatandaşların bütün talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mervan Gül, Siirt'te Projeleri Tanıttı - Son Dakika

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