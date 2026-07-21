Merve Aktaş'tan Aile Bütçesine Destek

Amasya'da yaşayan 3 çocuk annesi Merve Aktaş, yaşlılığa bağlı nedenlerle mesleği bırakan kayınpederinden devraldığı ticari taksiyle direksiyon sallayarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Daha önce işlettiği kuaför dükkanını salgın döneminde kapatmak zorunda kalan 39 yaşındaki Aktaş, 15 yıldır taksicilik yapan kayınpederi Turgut Aktaş'ın mesleki yeterlilik belgesi süresinin dolması üzerine direksiyon başına geçmeye karar verdi.

Gerekli belgeleri yüksek puanla alan 22 yıllık sürücü Aktaş, kayınpederinin Tugay mevkisindeki taksi durağında hizmet vermeye başladı.

Eşi, kayınvalidesi ve çocuklarının da zaman geçirdiği durakta adeta bir aile işletmesi kuran Aktaş, titizliği, samimiyeti ve yardımseverliğiyle kısa sürede müşterilerin, özellikle de kadınların ve kente gelen askerlerin takdirini topladı.

"Alnımızın teriyle para kazanıyoruz"

Merve Aktaş, AA muhabirine, taksinin kendileri için bir ekmek kapısı ve kayınpederinden kalan bir miras olduğunu söyledi.

Mesleğini gururla yaptığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Kayınpederimin belgesi dolunca yabancı bir şoför almak yerine işi kendimiz yapalım dedik. Arabayı gayet güzel sürüyorum, 22 yıllık şoförlüğüm var. Mesleki yeterlilik sınavını da nisan ayında 85 puanla kazandım. Taksimiz bizim gözbebeğimiz. Kimisi 'kadın şoför mü olur' diyor, ama ben gayet gurur duyuyorum. Sonuçta alnımızın teriyle para kazanıyoruz. Kadın şoför olduğunu fark ettiklerinde çok şaşırıyorlar. Özellikle kadınlar ve öğrenciler numaramı alıyor. Asker aileleriyle otogara bıraktıktan sonra görüşmeye devam ediyoruz, aile gibi olduk. Kadın istedi mi her şeyi yapar."

Kayınpeder Turgut Aktaş ise uzun yıllardır taşımacılık sektöründe olduğunu belirterek, "Son 15 senedir taksicilik yapıyorduk. Artık gözüm almadığı için direksiyonu gelinime verdim. Kızım sağ olsun geldi, bize yardımcı oluyor. Bir ekmek parası, burayı mecbur yürütmemiz gerekiyordu. Başka alternatifimiz yoktu. Bu yüzden aile olarak hizmet vermekten mutluyuz." dedi.

Balıkesir'den Amasya'ya askerlik görevi için gelen ve Aktaş'ın taksisine binen Emir Avgın da terminalde herkesin kendisine bu durağı önerdiğini dile getirerek, "Merve abla geldi, sülüs belgemi çıkarmayı unutmuştum, hemen yardımcı oldu. Beni durakta çay, kahve ile ağırladılar, tam bir aile ortamı var, çok samimi insanlar. Yolum Amasya'ya düşerse her zaman uğrayacağım bir ailem var artık. Kadınlar elini nereye atarsa orası güzelleşiyor." ifadelerini kullandı.