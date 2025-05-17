Merve Özbey Kilis'te Konser Verdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Merve Özbey Kilis'te sahne aldı.
Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, Merve Özbey, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Bilecen, Merve Özbey'e çiçek takdim etti.
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