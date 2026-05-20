Lüleburgaz'da 19 Mayıs Coşkusu Merve Özbey Konseriyle Taçlandı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Merve Özbey konseri ile taçlandı.

Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 18 Mayıs akşamı "Bağımsızlık Yürüyüşü" ile başlayan kutlamalar, 19 Mayıs'ta Merve Özbey konseri ile devam etti.

Bağımsızlık Yürüyüşü için Türk bayrağı eşliğinde Kongre Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne (LYFA) yürüdü. Yürüyüşe Gerenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Halk-Lis Gençlik Korosu, Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, Gençlik Meclisi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Grup Kervan, Grup Amfi-Yorgun ve Grup Dört Duvar LYFA'da konser verdi. Kongre Meydanı'na devam eden kutlamalarda sanatçı Merve Özbey sahne aldı.

"EMANETİNİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

Konser öncesinde meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yakmış olduğu bağımsızlık ateşi tüm Anadolu'ya ve Trakya'ya yayıldı ve laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu Cumhuriyeti kuran, özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamamızı sağlayan ebedi başkomutan, eşsiz lider Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Rahat uyu Atam! Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Güçlü Türkiye için çok çalışacağız. Emanetini sonsuza kadar yaşatacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik de günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Özbey, Lüleburgazlılara bayram coşkusu yaşattı. Sahneye Türk bayrağıyla çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını Lüleburgazlılar için seslendirdi.