Merve Sarı, Baraj Mahallesi'nin İlk Kadın Muhtarı Oldu

07.05.2026 14:58
Merve Sarı, muhtar olarak sağlık merkezi sözü vermişti. Proje tamamlandı, mayıs'ta açılıyor.

ANKARA'da ziraat mühendisi 3 çocuk annesi Merve Sarı (33), 2024'te muhtar seçildiği 20 bin nüfuslu mahallesinde sağlık merkezi sözünü yerine getirdi.

Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde ziraat mühendisi Merve Sarı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde mahallenin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. 3 çocuk annesi Merve Sarı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile geliştirdiği projelerle ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladı. 20 bin nüfuslu mahallenin temizliğinden bozuk yolların yapımına kadar aktif rol alan Sarı, seçim vaatleri arasında yer alan sağlık merkezi sözünü de yerine getirdi. Sarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanında Meclis'te milletvekilleri ve parti il başkanları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Baraj Mahallesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılmasını sağladı. Sağlık merkezinin resmi açılışı mayıs ayı içinde yapılacak.

'MAHALLEMİZİN İLK KADIN MUHTARIYIM'

2024 yılında göreve geldiğini belirten Sarı, üniversite 3'üncü sınıfta evlendiğini, anne olduktan sonra eğitimini tamamladığını anlatarak, "Çocuğumla birlikte okulu bitirdim. Daha sonra üçüncü kez anne oldum. Hem annelik sorumluluğumu yerine getirmek hem de topluma katkı sağlamak istedim. Bu esnada çocuklarımdan ödün vermeden çalışacağım bir meslek arayışındaydım. Eşim muhtar olmayı önerdi. Hiçbir akrabam bu mahallede oturmamasına rağmen 9 adayın yarıştığı seçimde birinci oldum. Biz 4 kadın, 5 erkek adaydık. Daha önce mahallede 3 dönem erkek muhtar görev yapmıştı. İlk kadın muhtar olmak hem gurur verici hem de sorumluluğu yüksek bir durum. Mahallemizin ilk kadın muhtarıyım. Bu süreçte çevrem beni hep destekledi ama bir yandan ataerkil düşünce olan 'muhtar yaşlı erkek olur' algısı vardı. Fakat biz kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Biz bunu kanıtlamaya çalıştık" dedi.

Göreve geldiğinde tecrübesi olmadığını ancak kısa sürede sahaya hakim olduğunu ifade eden Sarı, "Muhtarlık sadece evrak vermek değil. Sosyal alanda aktif olmak gerekiyor. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyemiz ile birlikte ortak projeler üretiyoruz. Ayrıca mahallemizde dere yatağı kaynaklı sel riskinin giderilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması ve kreş, kültür merkezi ile yeşil alan projeleri gibi sosyal çalışmalarımızda yürütmekteyiz" diye konuştu.

'SAĞLIK OCAĞIMIZIN YAPIMI TAMAMLANDI'

Mahallenin proje alanı olarak kurulduğunu ancak sağlık ocağının planlara dahil edilmediğini belirten Sarı, "Seçim sürecinde en önemli vaatlerimizden biri sağlık ocağıydı. Göreve gelir gelmez ilgili kurumlarla görüşmelere başladık. Resmi yazışmalar yaptık, birebir temas kurduk. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle süreci yakından takip ettik ve sonuç aldık. Sağlık ocağımızın fiziki durumu tamamlandı. Yıllardır beklenen bir hizmetti. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Sağlık ocağımızın yapımı bitti, Mayıs ayı içerisinde hizmete açılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet verecek. Bu konuda söz verdik ve yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

