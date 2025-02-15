Merve Taşkın Gözaltına Alındı: Müstehcenlik Suçlamasıyla Adliyeye Sevk Edildi

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,SOSYAL Medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi. Taşkın hakkında "Müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.