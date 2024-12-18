Meryem Ana Evi Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Meryem Ana Evi Nöbeti Devam Ediyor

Efes Selçuk'ta Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyede kalması için başlatılan nöbet, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in liderliğinde sürüyor. Başkan ve meclis üyeleri, genç destekçilerle birlikte mobil makamda görev yapıyor.

18.12.2024 11:59  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR) - Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalması için mücadele ve bununla ilgili yasal süreç devam ederken, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bölgede kurduğu mobil makamda nöbet tutan meclis üyelerini vatandaşlar yalnız bırakmıyor.

24 Kasım'da başlayan Meryem Ana Evi mücadelesi ile birlikte makamını nöbet alanına taşıyan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmalarına Meryem Ana Evi nöbet alanından devam edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Efes Selçuk Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis toplantısının iki oturumu da nöbet alanında yapılmıştı.

İlk günden bu yana Efes Selçuk Belediye emekçilerinin, sivil inisiyatif ve vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen birçok yurttaşın da destek verdiği Meryem Ana Evi nöbeti devam ederken Başkan Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra CHP'li meclis üyeleri de mobil makamda çevre il ve ilçelerden Meryem Ana Evi nöbetine destek vermek amacıyla Efes Selçuk'a gelen birçok isimle bir araya geldi.

Meryem Ana Evi nöbetinin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "24 Kasım'da Efes Selçuk'un olanın Efes Selçuk'ta kalması için hep birlikte burada bir nöbete başladık. Her dakika Efes Selçuk'a olan destek çığ gibi büyüdükçe biz de makamımızı buraya taşımaya ve çalışmalarımızı buradan yürütmeye devam ettik. Mobil makama bugüne kadar vekalet eden meclis üyelerimize ve Meryem Ana Evi nöbetimize destek vermek için nöbet alanımıza gelen herkese çok teşekkür ederiz. Konuyla ilgili yasal süreç devam ediyor. Yargıya güveniyoruz ve nöbetimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meryem Ana Evi Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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