Meryem Ana Evi Otoparkı Fiyat İddialarına Yanıt Verildi

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(ANKARA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meryem Ana Evi ve Kilisesi otoparkına ilişkin "İşletmenin Kurumumuza devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddialar asılsızdır. Söz konusu haberlerde geçen ücret tarifesi 22 Mart.2024 tarihinde idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedeller olup alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma değildir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, alanda HGS sisteminin kurulması için çalışmaların başladığı, 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde ücret alınmayacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden Meryem Ana Evi ve Kilisesi otoparkının işletmesinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınarak Bakanlığa devredilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" İzmir'in Selçuk İlçesinde Meryemana evi ve kilisesi yakınında 7.491 m2'lik alan, 1997 yılında otopark hizmetinde kullanılması maksadıyla Selçuk Belediyesi'ne verilmiştir. İzin süresi bitimi sonunda otoparkın Kurumumuza devredilmesi gerektiği 24.10.2024'te Selçuk Belediye Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. 30 günlük verilen süre sonunda otopark Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir. Mevcut alan 27.11.2024 tarihinde teslim alınabilmiştir. Hemen ardından sahanın genel temizliği ve güvenliği için kurumumuz personeli görevlendirilmiştir.

"İşletmenin devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddialar asılsızdır"

Kurumumuzca Meryemana Tabiat Parkında vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çevre düzenleme, bakım onarım ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla HGS sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Dolayısıyla bazı medya organlarında işletmenin Kurumumuza devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddialar asılsızdır. Söz konusu haberlerde geçen ücret tarifesi 22.03.2024 tarihinde idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedeller olup alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma değildir."