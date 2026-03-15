Meryem Ana Kilisesi'nde Birlik ve Barış Ayini

15.03.2026 14:58
Samandağ'da düzenlenen ayinde barış için dua edildi, birlik mesajları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ayinde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

İlahilerin söylendiği programda, huzur ve barış için dua edildi.

Maşalyan, ayindeki konuşmasında, "Masum insanların çektikleri acıları hissediyoruz. Tüm dünyaya barış diliyoruz." dedi.

Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da zor dönemden geçen ülkeler için barış mesajı verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

