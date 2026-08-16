Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Kutlandı
Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı, ayin ve dualarla kutlandı, birlik mesajları verildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.
Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yoğun olduğu Vakıfköy Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da yer aldı.
Maşalyan, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.
İlahilerin söylendiği ayinin ardından, üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için dua edildi.
Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.
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