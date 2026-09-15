Merz'den İran'a nükleer program ve vekil güç uyarısı - Son Dakika
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Merz'den İran'a nükleer program ve vekil güç uyarısı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a askeri nükleer programını durdurması ve bölgedeki vekil güçlere desteğini sona erdirme çağrısı yaparak Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a askeri nükleer programını durdurması ve bölgedeki vekil güçlere desteğini sona erdirme çağrısında bulunarak, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Merz, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında bölgedeki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran'ın nükleer programını durdurmasını isteyen ve İran'ın bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin de sona ermesi gerektiğini belirten Merz, "Bunun sonuçlarını her gün görüyoruz. Ayrıca İran'ı, çatışmayı Irak'a daha fazla taşımamaya çağırıyoruz." dedi.

Merz, Kızıldeniz'deki gelişmeleri de endişeyle izlediklerini aktararak, "Husi milisleri artık Babülmandab çevresindeki stratejik noktaları kontrol ediyor. Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Bu durumun enerji piyasalarındaki gerilimi artırdığını ve Almanya'yı da etkilediğini kaydeden Merz, "Uluslararası toplum, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez." diye konuştu.

Merz, Avrupa Birliği içinde ve bölgedeki ortaklarla çatışmanın sona erdirilmesine nasıl katkı sağlanabileceğine dair görüştüklerini belirtti.

Irak'taki Alman askeri varlığı 30 Eylül'de sona erecek

Almanya'nın Irak'taki askeri varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Merz, mevcut misyonun 30 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

Merz, bu kararın Irak hükümetinin talebi üzerine alındığını belirterek, "Ancak istenirse askeri işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Irak'ın gelecekteki talebi doğrultusunda yeni bir askeri işbirliği biçimi konusunda destek vermeye hazır olduklarını aktaran Merz, Irak'taki siyasi istikrarın devam etmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Merz, Irak'ın Suriye'den çok sayıda terör örgütü DEAŞ tutuklusunu kabul etme kararını da "son derece yüksek bir sorumluluk bilincinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Irak petrol ihracatını Avrupa'ya yönlendirmek istiyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise ülkenin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmek istediklerini, Avrupa ve ABD pazarlarına daha fazla petrol satmayı hedeflediklerini söyledi.

Irak'ın şimdiye kadar petrol ihracatında büyük ölçüde Doğu Asya pazarlarına bağımlı olduğunu belirten Zeydi, Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan petrol boru hattının günlük yaklaşık 1 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Zeydi, Suriye üzerinden de petrol sevkiyatını artırmak istediklerini kaydederek, Akdeniz üzerinden Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı planladıklarını aktardı.

Irak'ın petrol üretim kapasitesini günlük 9 ila 10 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Zeydi, "Bunun yarısı Avrupa'ya ve Batı'ya gitmelidir. Planımız budur." dedi.

Irak'ın ihracat yollarını çeşitlendirmesinin ülkenin egemenliği ve ekonomik güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Zeydi, petrolün bir bölümünün Türkiye, Suriye ve Akdeniz üzerinden Avrupa ve ABD'ye ulaştırılmasını planladıklarını belirtti.

Zeydi, Almanya ile de bu konuyu görüştüklerini aktararak, Irak ile Almanya arasında bir petrol boru hattı kurulmasının da değerlendirilebilecek fikirlerden biri olduğunu ifade etti.

Böyle bir hattın deniz yoluyla taşımacılığa kıyasla daha güvenli olabileceğine işaret eden Zeydi, petrolün mevcut piyasa fiyatlarından satılacağını kaydetti.

Suudi Arabistan saldırısı soruşturuluyor

Zeydi, Suudi Arabistan'daki saldırıya ilişkin de soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Irak ile İran arasında bu konuda ortak bir komisyon kurulduğuna değinen Zeydi, "Şu anda sonuçları analiz ediyoruz." dedi.

Herhangi bir ön yargıda bulunmak istemediklerini bildiren yetkili, güvenilir sonuçlara ulaşılmasının ardından İranlı yetkililerle birlikte kamuoyuna bilgi vereceklerini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilişkin de değerlendirmede bulunan yetkili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve anayasal haklarının bulunduğunu belirterek, bu haklara dokunulmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den İran'a nükleer program ve vekil güç uyarısı - Son Dakika

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