Merz: Diplomasi ile Barış Mümkün

16.04.2026 18:14
Almanya Başbakanı Merz, Orta Doğu'da kalıcı barışın diplomatik yollarla sağlanması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bölgede kalıcı barışın ancak diplomatik yollarla sağlanabileceğini söyledi.

Merz, Berlin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diplomatik bir çözüm olmadan bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağı görüşünü paylaşıyoruz. Bunun için uygulanabilir ve sağlam bir anlaşma gerekiyor." dedi.

Almanya ile İrlanda'nın bu konuda aynı görüşü paylaştığını aktaran Merz, özellikle Hürmüz Boğazı'nda sağlam bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Merz, Almanya'nın, gerekli yasal zemin, hükümet kararı ve Federal Meclis onayı olması halinde, bölgede serbest deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

İran'ın askeri nükleer faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini belirten Merz, "İran'ın atom bombasına sahip olmasına izin verilmemelidir." dedi.

Merz, mevcut ateşkesin sürmesinin ve savaşın sona ermesinin Almanya'nın da çıkarına olduğunu vurguladı.

Macaristan'da muhalefetin seçim zaferi elde etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) içinde Ukrayna'ya sağlanacak kredi konusunda ilerleme kaydedilebileceğine işaret eden Merz, bu kapsamda ödeme yöntemine ilişkin kararın kısa sürede alınmasını umduğunu, sürecin onay için artık açık olduğunu ifade etti.

Merz, AB'nin mali politikalarına da dikkati çekerek, AB'nin hareket kabiliyetini artıracak, sanayinin rekabet gücü ile savunma kapasitesini merkeze alan modernize edilmiş orta vadeli bir mali plana ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Önceliklerin değiştiğine işaret eden Merz, bu doğrultuda AB bütçe politikalarının da yeniden şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

