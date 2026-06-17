Merz: İsrail Lübnan'ın İstikrarını Sarsmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz: İsrail Lübnan'ın İstikrarını Sarsmamalı

17.06.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Lübnan'ı istikrarsızlaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in, Lübnan'ın istikrarını sarsacak kadar ileri gitmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merz, Alman ARD televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin??????? Netanyahu ve İsrail hükümetinin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın gerçekleşmesini istemeyebileceği yönündeki endişelere ilişkin soruyu yanıtlayan Merz, bu konuda kaygı duymadığını belirtti.

Lübnan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Merz, İsrail'in güvenlik kaygılarını anladıklarını söyleyerek "Ancak bu durum komşu bir devletin (Lübnan) istikrarını sarsacak noktaya ulaşmamalıdır. Bu, tüm tarafların (G7 ülkeleri) ortak görüşüdür." dedi.

Çatışmanın sona erdirilmesinin önemine işaret eden Merz, "İsrail, çatışmayı körükleyen bir aktör haline gelmemeli, aksine çatışmanın sona erdirilmesinde aktif rol üstlenmelidir. Bunun için bir fırsat bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, İsrail hükümetiyle yapılan temaslarda bölgedeki çatışmaların hafifletilmesi ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: İsrail Lübnan'ın İstikrarını Sarsmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Eşinin hastalığına çare ararken buldu Deva olmadığı dert yok Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 21:01:14. #7.12#
SON DAKİKA: Merz: İsrail Lübnan'ın İstikrarını Sarsmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.