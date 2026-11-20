Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar'ın Almanya ekonomisine yönelik yatırımlarını 15 milyar avro artıracağını açıklayarak iki ülke arasında ekonomi, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin derinleştirileceğini belirtti.

Merz, Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Katar ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü bir ortaklık bulunduğunu belirten Merz, değişen uluslararası düzende stratejik ortaklıkların öneminin arttığını ifade etti.

Merz, iki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "360 derece bir ortaklık istiyoruz." dedi.

Katar'ın Alman ekonomisine yönelik yatırımlarını 15 milyar avro artıracağını açıklayan Merz, bu yatırımların özellikle yapay zeka, yarı iletkenler ve havacılık gibi geleceğin teknolojileri açısından önem taşıdığını kaydetti.

İki ülkenin savunma ve güvenlik alanlarında da daha yakın işbirliği yapacağını aktaran Merz, savunma sanayisinde yeni ortaklıklara açık olduklarını, güvenlik kurumlarının tehditlerin önlenmesi konusunda daha sıkı bilgi alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Merz, Almanya ile Katar'ın siber saldırılara karşı da ortak hareket edeceğini belirtti.

Diplomatik işbirliğinin de geliştirileceğini ifade eden Merz, iki ülkenin Orta Doğu ve diğer bölgelerde kalkınma işbirliği ve arabuluculuk faaliyetlerinde birlikte çalışacağını, Suriye'nin yeniden imarının ortak öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

İki ülkenin spor ve kültür alanlarında da işbirliğini artırma konusunda anlaştığını belirten Merz, görüşmede İran'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların da ele alındığını söyledi.

Merz'den Katar'a destek mesajı

Merz, İran'ın Katar'a ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, Katar'a dayanışma mesajı verdi.

Katar'ın çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Merz, Almanya Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin bu diplomatik girişimler konusunda Katarlı yetkililerle neredeyse her gün temas halinde olduğunu aktardı.

Bölgede diplomatik çözümün hala mümkün ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Merz, bunun hem bölgenin istikrara kavuşması hem de Katar halkının güven içinde yaşayabilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Merz, Almanya'nın da uygun fiyatlı ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı ve güvenli şekilde yeniden açılması ile İran'ın askeri nükleer programını doğrulanabilir biçimde durdurmasının önemine dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Merz, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti.

Moskova'nın diplomatik süreci oyalamak yerine gerçek barış müzakerelerine katılması gerektiğini söyleyen Merz, Almanya'nın kalıcı barışın sağlanması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Katar ile Almanya arasında enerji ve teknoloji işbirliği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Almanya'ya daveti ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, ziyaretin iki ülke arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Almanya ile Katar arasında onlarca yıla dayanan güçlü bir ortaklık bulunduğunu belirten Al Sani, görüşmede enerji, yatırımlar, ekonomi, teknoloji, savunma ve güvenlik sanayisi alanlarında işbirliğinin geleceğinin ele alındığını kaydetti.

Katar'ın Almanya'daki yatırımlarının uzun vadeli olduğunu vurgulayan Al Sani, bunun Alman ekonomisine ve sanayisine duydukları güveni yansıttığını ifade etti.

Enerji alanında güvene dayalı, enerji güvenliğini sağlayan ve piyasaları istikrara kavuşturan bir ortaklık hedeflediklerini belirten Al Sani, bilim, teknoloji ve ileri teknoloji alanlarında da işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki stratejik diyaloğun sürdürüleceğini kaydeden Al Sani, Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmede ele alındığını bildirdi.

Al Sani, devletlerin egemenliğinin korunmasının önemine işaret ederek, diplomatik çabaların gerilimi düşürmeye ve çatışmaları çözmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Filistin meselesi ve diğer bölgesel çatışmaların da ele alındığını aktaran Al Sani, sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve gerilimin azaltılması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar'ın ortaklarıyla birlikte arabuluculuk ve diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirten Al Sani, kalıcı barışın gerçek siyasi çözümlerle mümkün olduğuna inandıklarını ifade etti.

Al Sani, Almanya'yı önemli bir ortak olarak gördüklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasını beklediklerini kaydetti.

İki ülke arasında güvenlik ve askeri konularda bazı mutabakat zaptları da imzalandı.