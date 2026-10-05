Merz, Moskova'nın hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla bizi sınadığını belirtti - Son Dakika
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Merz, Moskova'nın hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla bizi sınadığını belirtti

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Almanya Başbakanı Merz, Moskova'nın kendilerini hibrit saldırılar ve Almanya ile Avrupa'da yaydığı propagandayla sınadığını belirtti. Merz, bu propagandanın aşırı uç partilerce desteklendiğini iddia ederek Ukrayna'ya desteğin Moskova'yı masaya oturtmak için olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, bir gazetecinin, Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jaeger'in Almanya'nın Rusya ile "şiddet içeren bir ihtilafa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu yönündeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya cevap verdi.

Rusya'nın saldırılarının uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, kendilerinin de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru olduğunu anımsatan Merz, "Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, bunu yoğunlaştırdı." dedi.

Merz, BND Başkanı'nın da bunu bugün Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu (PKGr) toplantısında dile getirdiğini belirterek, bunların halkın bilmesi gereken şeyler olduğunu ifade etti.

"Moskova bizi test ediyor. Yalnızca bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da." diyen Merz, bunun Moskova'nın sözcüsü rolünü üstlenen aşırı uçtaki partiler tarafından da desteklendiğini iddia etti.

Merz, buna karşı duracaklarını ve karşı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya'da ve tüm Avrupa'da kalıcı olarak özgürlük ve barış düzeninin sağlanması için Ukrayna'ya destek verdiklerini dile getiren Merz, "Ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz." diye konuştu.

Merz, Rusya'ya savaşı sonlandırma ve barış müzakerelerine başlama çağrısında bulunarak, "Bu tür müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için yoğun olarak çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupalılar masada yer almalı. Hedefimiz güvenli bir Avrupa'da egemen bir Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, Ukrayna'ya verilen desteğin savaşı uzatmak için değil, Moskova'nın müzakere masasına oturması için yapıldığını yineledi.

Babulmendeb Boğazı

Bir gazetecinin, Yemen hükümetinin Babulmendeb Boğazı üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirdiği yönündeki açıklamasını enerji güvenliği açısından nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya cevap veren Merz, Orta Doğu'daki ihtilafı sona erdirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak için her düzeyde çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bugün bu tür haberler varsa, o zaman bu belki ihtiyatlı bir iyimserlik için bir neden olabilir. Ancak bundan fazlası değil." dedi.

Merz, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılması ve burada gümrük vergilerinin alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Görünüşe göre sorunun çözümünden hala uzaktayız. Ancak umut için her zaman yeniden umut var." değerlendirmesinde bulundu.

???????Alman hükümetinin ihtilafın sonlanması için mümkün olan her şeyi yaptığını aktaran Merz, bölgedeki durumun etkilerini enerji fiyatlarında çok büyük ölçüde hissettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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