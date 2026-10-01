Merz, NATO'nun 3 kuşaktır Avro-Atlantik barış düzeninin temel direği olduğunu söyledi - Son Dakika
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Merz, NATO'nun 3 kuşaktır Avro-Atlantik barış düzeninin temel direği olduğunu söyledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun 3 kuşaktır Avro-Atlantik barış düzeninin temel direği olduğunu söyledi. Merz, Münster'de NATO Genel Sekreteri Rutte ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ortak askeri birliği ziyaret etti; NATO'ya bugün Vestfalya Barış Ödülü verilecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun 3 nesildir Avro-Atlantik barış düzeninin temel direği olduğunu söyledi.

Merz, Almanya'nın Münster kentinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile Almanya-Hollanda ortak askeri birliğini ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan ve askerlerle konuşan Merz, Rutte ve Jetten daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz, NATO'ya bugün Vestfalya Barış Ödülü verileceğini belirterek, "NATO, 3 kuşaktır Avro-Atlantik barış düzeninin temel direğidir. NATO; özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve refahımızı koruyor, Avrupa'da barışa hizmet ediyor. Bugün kıtadaki barış düzenimize Rusya'nın şiddet içeren revizyonizmi tarafından meydan okunuyor. " ifadesini kullandı.

NATO sınırlarının hemen ötesinde Ukrayna'da, yaklaşık 5 yıldan beri savaş olduğuna işaret eden Merz, Moskova'nın bu savaşı hukuku ve düzeni hiçe sayarak başlattığını belirtti.

Merz, Ukrayna'da Avrupa'nın güvenliğinin de risk altında olduğunu yineleyerek, bu nedenle Moskova'nın şu ana kadar müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını, diplomatik çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini ve Ukrayna'yı desteklediklerini vurguladı.

Başbakan Merz, Almanya'nın askeri gücüne ve ekonomik dayanıklılığına kararlı şekilde yatırım yaptığını ve bu konuda büyük ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Münster'deki Almanya-Hollanda ortak askeri birliğinin NATO'nun hizmetinde olduğunu, temmuzdan bu yana NATO'nun doğu kanadını koruduğunu ve Avrupa'nın güvenliğine katkı sağladığını aktaran Merz, Almanya'nın komşularının özgürlüğüne ve güvenliğine hizmet ettiğini kaydetti.

Merz, "Ülkemiz için iyi bir gelecek ancak özgür, güvenli ve birleşik bir Avrupa'da mümkün olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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