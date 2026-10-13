Merz, oy kaybına rağmen bakım ve emeklilik reformlarında kararlı olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz, oy kaybına rağmen bakım ve emeklilik reformlarında kararlı olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merz, oy kaybına rağmen rekabet reformlarında kararlı olduğunu, ulusun gözdesi olmayı hedeflemediğini söyledi. Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının 6 milyonu aştığını belirten Merz, bakım ve emeklilikte büyük reform istedi; emeklilik düzenlemeleri koalisyonda ayrılık yaratıyor.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, anketlerdeki oy kaybına rağmen ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen reform politikalarını sürdürmekte kararlı olduğunu ve ulusun gözdesi olma gibi bir hedefi olmadığını söyledi.

Başkent Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü'nde konuşan Merz, anketlerdeki popülaritesinin azalması ve partisinin oy kaybına ilişkin, "Ulusun gözdesi olmak gibi bir niyetim yok." dedi.

Merz, anketlerdeki oy kaybına rağmen ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen reform politikalarını sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayarak ülkenin geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın rekabet gücünü korumak amacıyla tartışmalı reformlar konusunda çatışmayı göze alıp almadığına ilişkin soruya Merz, "Bu çatışmanın tam ortasındayım." yanıtını verdi.

Bu mücadeleye girmemesi halinde kişisel anket sonuçlarının daha iyi olacağını savunan Merz, "Bu ülkede hep birlikte başarılı olmamızı istiyorum." diye konuştu.

Almanya'nın dışarıdan bakıldığında birçok güçlü yönü bulunan ancak bazı zayıflıkları da barındıran bir ülke olduğunu söyleyen Merz, söz konusu eksikliklerin adım adım giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Çoklu krizler dönemindeyiz"

Dünyada aynı anda birçok krizin yaşandığına işaret eden Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın güvenlik ve enerji arzını etkilediğini, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselttiğini ve ABD'nin gümrük politikalarının öngörülemezliğini koruduğunu belirtti.

Tüm bunlardan Almanya'nın da olumsuz etkilendiğini, sosyal güvenlik sistemlerinin de finansman sınırlarına yaklaştığını ifade eden Merz, "Bu, çoklu krizlerin yaşandığı bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Bakım ve emeklilik sistemlerinde reform mesajı

Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanların sayısının 6 milyonu aştığını ve artmaya devam ettiğini aktaran Merz, reform yapılmaması halinde bakım sisteminin uzun vadede finansman sorunlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Hükümetin bakım reformunun yalnızca tasarruf amacı taşımadığını savunan Merz, önleme ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirileceğini, bakım ihtiyacının mümkün olduğunca geciktirilmesinin ve mevcut durumun ağırlaşmasının önlenmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

Emeklilik sisteminin de kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, mevcut finansman modelinin yaşlanan toplumda sürdürülebilir olmadığını savundu.

Mevcut uygulamanın devam etmesi halinde emekli maaşı seviyelerinin düşeceğini ve primlerin artacağını dile getiren Merz, "Büyük bir reforma ihtiyacımız var ve ben de bunu istiyorum." dedi.

Koalisyonu kritik haftalar bekliyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan hükümet, planlanan reformlar nedeniyle kritik bir döneme giriyor.

Özellikle emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler koalisyon ortakları arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor.

SPD, 45 yıl prim ödemiş kişilere kesintisiz emeklilik imkanı sağlayan uygulamanın kaldırılması planının yeniden ele alınmasını istiyor.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 17:03:08. #7.12#
SON DAKİKA: Merz, oy kaybına rağmen bakım ve emeklilik reformlarında kararlı olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei