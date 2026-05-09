Merzifon'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merzifon'da Anneler Günü Etkinliği

Merzifon\'da Anneler Günü Etkinliği
09.05.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlardan oluşan ritim grubu, Merzifon'da Anneler Günü için gösteri sundu, ilgiyle izlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kadınlardan oluşan ritim grubu, Anneler Günü'ne özel gösteri sundu.

Merzifon Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Ritimli Nameler Grubu üyelerinin gösterisine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Anneler Günü için hazırlanan etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.

Tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Kargı, "Toplumumuzun temel taşı olan kıymetli hanımefendilerin düzenlediği bu anlamlı etkinliğin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evimizle bir kez daha gurur duyduk." dedi.

Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi Sorumlusu Çiğdem Canbul da etkinliklerinde sanatın, emeğin ve kadın dayanışmasının ön plana çıktığını ifade etti.

Vatandaşlar zaman zaman alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

14:12
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:22:17. #7.13#
SON DAKİKA: Merzifon'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.