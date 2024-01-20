 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Altın Yüzüğü İple Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Altın Yüzüğü İple Çıkardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol'un parmağına sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı. Erol, yüzüğü çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca yardım istedi. İtfaiye ekipleri, parmağındaki yüzüğü çıkardıktan sonra Erol rahatladığını belirtti ve teşekkür etti.

20.01.2024 - 20:22,
Abone Ol

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, Bakiye Erol'un (53) parmağında sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol'un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan ancak başaramayan Erol, parmağı şişince Merzifon İtfaiye Müdürlüğüne gidip yardım istedi. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Bakiye Erol, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

Merzifon\'da İtfaiye Ekipleri Altın Yüzüğü İple Çıkardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Altın Yüzüğü İple Çıkardı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'da İtfaiye Ekipleri Altın Yüzüğü İple Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement