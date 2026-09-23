Merzifon\'da jandarma, okul servisinde çocuklara emniyet kemeri kullanımını anlattı

Merzifon'da jandarma, okul servisinde çocuklara emniyet kemeri kullanımını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon'da jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi; çocuklara binme-inme, servis içi davranış ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Sürücüler trafik kurallarına uymaları için uyarıldı, denetimlerin süreceği bildirildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servislerinde yapılan denetimde, çocuklara servise binme inme, servis içindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılmasının önemi anlatıldı.
Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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