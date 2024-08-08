Merzifon'da Kur'an kursu öğrencilerine kitap okuma etkinliği düzenlendi

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Merzifon ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik internet bağımlılığının önlenmesi amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından "İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım projesi" kapsamında Medrese Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencileri hem kitap okuma alışkanlığını geliştirdi hem de çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okuma halkaları oluşturan öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Öğrencilere yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini tavsiye eden Karaaslan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlik, bağımlılık temalı karikatür sergisinin gezilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.