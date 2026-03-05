Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

Merzifon\'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
05.03.2026 13:52
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Namık Kemal Ortaokulu, Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu, Mehmet Çelebi Ortaokulu ve Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilere ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı, yardımlaşma faaliyetleri, kültürel paylaşımlar ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, gönülleri birbirine yaklaştıran bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Eğitim kurumlarında yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin öğrencilerin yalnızca bilgiyle değil, değerlerle de donatılmasını hedeflediğine işaret eden Yozgat, şunları kaydetti:

"Okullarımızda gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz paylaşmanın, dayanışmanın ve sorumluluk almanın önemini yaşayarak öğrenmektedir. Bu çalışmalar empati becerilerini geliştiren, toplumsal duyarlılığı artıran ve milli manevi değerlerimizi içselleştirmelerini sağlayan kapsamlı eğitim sürecinin parçasıdır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem akademik hem de ahlaki yönden güçlü bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bu anlamlı sürece katkı sunan tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı ve bereketli bir ramazan diliyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Merzifon'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı - Son Dakika
