Merzifon\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadüzü ile Sarıbuğday köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, servis araçlarına iniş ve biniş kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimin ardından jandarma ekiplerince öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

Teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.