Merzifon\'da Okul Kantinleri Denetlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okullarda bulunan kantin ve yemekhaneler denetlendi.

Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde okullardaki kantin ve yemekhanelerdeki teknik ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, süt ürünlerinden de numune aldı.

Güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.