Merzifon'da Proje Tanıtımı - Son Dakika
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Merzifon'da Proje Tanıtımı

Belediye Başkanı Kargı, Merzifon'un projelerini basınla paylaştı ve halk hizmetlerine vurgu yaptı.

07.11.2024 15:46
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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak projeleri hakkında bilgi verdi.

Kargı, Amasya Pirler Parkı'nda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu.

Kargı, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarını basın aracılığıyla vatandaşlarla paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının şehrin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Kargı, "Gazetecilerimiz, görev ve sorumlulukları bakımından hizmet verdikleri alanlarda özverili çalışma gayreti içerisindedir. Hepimizin amacı, görev yaptığımız şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmektir." dedi.

Belediye olarak hayata geçirdikleri yağmur suyu toplama projesi, evde bakım hizmetleri, halk kart, halk et ve diğer hizmetleri hakkında bilgi veren Kargı, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz halk kart projemizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bin ihtiyaç sahibimizin bütçelerine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için her ay kartlarına 800 lira yüklüyor ve marketlerden temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlıyoruz. Yağmur suyu toplama projemiz ile su baskınlarının önüne geçtik. Halkımızın protein ihtiyacını en sağlıklı, güvenilir ve olabilecek en ekonomik koşullarda karşılayabilmek üzere planladığımız halk et projemizi de hayata geçirdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz inanılmaz işlere imza atıyor. Vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyoruz."

Kargı, Merzifon halkına en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Alp Kargı, amasya, Son Dakika

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