Merzifon'da TIR Yangını

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR çıkan yangında, kullanılamaz hale geldi.
Merzifon çevre yolunda 39 AA 130 plakalı TIR, İstanbul yönüne seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, TIR'ın büyük bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında, TIR'da büyük çapta hasar oluştu.
Haber: Recep SAĞLAM/MERZİFON (Amasya),
