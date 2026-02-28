Mescid-i Aksa Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mescid-i Aksa Kapatıldı

28.02.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'a saldırılarla eş zamanlı Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa Kapatıldı - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:40
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’in hak mahrumiyeti cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:59:29. #7.13#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.