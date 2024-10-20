Mescid-i Aksa'ya Aşırı Sağcı Baskın - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Aşırı Sağcı Baskın

İsrailli fanatikler, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

20.10.2024 12:46
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1151 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi. Bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Aşırı Sağcı Baskın - Son Dakika

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