Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınandı

Ürdün ve Filistin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile mescidin 38 gündür ibadete kapalı tutulmasının uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ben Gvir'in baskınının, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve mevcut tarihi ile hukuki statüsüne yönelik kabul edilemez bir provokasyon niteliği taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi "açık bir saldırı" olarak nitelendirerek, Mescid-i Aksa'nın savunulması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Ben Gvir'in baskını gerçekleştirdiği sırada mescidin kapalı tutulması, Müslümanların bulunmadığı bir ortamda Mescid-i Aksa'nın dini ve manevi kutsiyetine yönelik tehlike bir adım olarak nitelendirildi.

Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar dışında hiç kimsenin izin olmadan girme hakkı bulunmadığına işaret edilen açıklamada, baskınların kutsal mekanlara yönelik ağır bir ihlal niteliği taşıdığı vurgulandı.

İslam dünyasına Mescid-i Aksa'nın savunulması konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve Müslümanların mescide ulaşmasının engellenmesi konusunun uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması gerektiğinin altı çizildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ben Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış, ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.