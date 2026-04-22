Mescid-i Aksa'ya Fanatik Baskın

İsrail polisinin korumasındaki 500'den fazla fanatik İsraillinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden söz konusu baskına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 508 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazılarının üzerinde İsrail bayrağı baskılı kıyafetler olan radikal Yahudilerin ayrıca Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan çıkarken İsrail bayrağı açtığı aktarıldı.

Aksa'nın avlusunda bazı ritüeller gerçekleştiren İsraillilerin şarkı söyleyip dans ettiği aktarıldı.

Müslümanların girişi kısıtlandı, 9 kişi gözaltına alındı

Açıklamada ayrıca baskınlar sırasında İsrail polisinin ibadet etmek için gelen Müslümanların girişini kısıtladığına dikkat çekildi.

İsrail askerlerinin bu baskın sırasında 6'sı kadın, 3'ü yaşlı erkek olmak üzere 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Bölgede kısıtlamalar artarken Kudüs'teki bazı yollara bariyerler kuruldu. Ayrıca Aksa'ya ibadet için gelen yüzlerce kişinin girişi engellendi; bazıları avludan çıkarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında Rahmet Kapısı ile Kubbetu's Sahra yakınlarında bazı dini ritüeller gerçekleştirdiğini aktarmıştı.