Mescid-i Aksa'ya Kurban Girişimi Engellendi - Son Dakika
Mescid-i Aksa'ya Kurban Girişimi Engellendi

29.03.2026 19:37
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya kurban sokma girişimi, İsrail polisi tarafından durduruldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa'ya kurban etmek için oğlak sokmaya çalıştı.

Bir grup fanatik Yahudi, ellerindeki oğlaklarla topluca şarkı söyleyerek işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürüdükleri görüntüleri paylaştı.

Hamursuz Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa'ya kurban etmek için oğlak sokmaya çalışan 10'dan fazla fanatik Yahudi, Eski Şehir'e girmeye çalışırken İsrail polisi tarafından durduruldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada polis tarafından durdurulmasının ardından video son buldu.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Fanatik Yahudiler, 1-8 Nisan'da kutlanacak Hamursuz Bayramı boyunca "Tapınak Dağı" olarak adlandırdıkları Aksa'da kurban kesilmesine yönelik propagandalarını yapay zeka ile üretilen görüntüleri de kullanarak yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Kurban Girişimi Engellendi - Son Dakika

