Mescid-i Aksa'ya Ramazan Uyarısı

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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ibadete gelen Müslümanlara yönelik baskılarını giderek artıran İsrail'e uyarıda bulundu.

Sabri, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bir kez daha mübarek ay geldi. Filistin halkı hala topraklarında mücadele ediyor, zorla yerinden edilmeyi ve topraklarını terk etmeyi reddediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya girişlere ramazan ayında getirmeyi planladığı kısıtlamalara işaret eden Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa halen kuşatma altında ve işgal devletini (İsrail), ibadet için buraya gelen Müslümanlara yönelik giderek artan baskılarına karşı uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabri, İsrail'in Kudüs'e uyguladığı sıkı ablukanın asıl amacının Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımını kısıtlamak olduğuna dikkati çekerek, Filistinlilere İsrail polisinin koyduğu engelleri dikkate almamalarını ve Mescid-i Aksa'ya gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, 25 Şubat'taki haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı, polis ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları arasındaki istişareler sonucunda, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişilerin sayısının birkaç bin kişiyle sınırlandırılması yönünde tavsiye kararı alındığını belirtmişti.

Buna göre ramazan ayında Aksa'da cuma namazına katılım 10 bin kişiyle sınırlandırılacak.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, konuya ilişkin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.