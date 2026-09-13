Mescid-i Aksa'ya Roş Haşana'da 480 İsraillinin baskını - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Roş Haşana'da 480 İsraillinin baskını

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Kudüs Valiliği, Roş Haşana Bayramı'nın ikinci gününde 480 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirdi. İsraillilerin Megaribe Kapısı'ndan girip avluda provokatif turlar attığı ve Talmudik ayinler yaptığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Roş Haşana Bayramı'nın ikinci gününde, Filistin topraklarını gasbeden 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, fanatik İsraillilerin Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği kaydedildi.

İsrail yönetimi 2003 yılında aldığı tek taraflı kararla, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin vermişti. O tarihten bu yana Mescid-i Aksa cuma ve cumartesi dışında her gün aşırılık yanlısı Yahudi grupların baskınlarına ve işgallerine maruz kalıyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi'nin altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarının ise yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Roş Haşana'da 480 İsraillinin baskını - Son Dakika

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