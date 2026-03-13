Mescid-i Aksa Yine Kapalı

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını gerekçe göstererek, ramazan ayının son cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu.

Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tutan İsrail makamları, ramazanın dördüncü ve son cumasında da Müslümanların Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermedi.

Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını bahane ederek Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor. 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca güvenlik görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanları bulunuyor. Bu kişiler namaz vakitlerinde ezan okuyup namazları kılıyor.

Normal şartlarda ramazanın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.