Meşhur Ayaş domatesini eken çiftçi sayısı azaldı - Son Dakika
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Meşhur Ayaş domatesini eken çiftçi sayısı azaldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Ekrem Orman, Ayaş'ta domates eken çiftçi sayısının azaldığını belirtti. Ayaş domatesleri, ince kabuklu ve bol sulu olmalarıyla Türkiye genelinde ilgi görüyor. Ancak, insanların para kazanamadığı için farklı işlere yönelmeleri ve şehre göç etmeleri nedeniyle Ayaş domatesi üretimi düşüş gösteriyor. Ayaş domatesinin lezzeti ve farklılığı ise hala takdir ediliyor.

29.08.2024 23:10
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Meşhur Ayaş domatesini eken çiftçi sayısı azaldı

ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Ekrem Orman, "Ayaş'ta domates eken azaldı. İnsanlar para kazanamadığı için farklı işlere yöneldi. Bazıları hayvancılık yapıyor, şehre göçüyor. Eskiye nazaran çok düşüş var. Ekim neredeyse 10'da 1 diyebiliriz" dedi.

Ayaş'ta yetiştirilen ince kabuklu ve bol sulu domatesler, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Kış hazırlığının vazgeçilmezi olan Ayaş domatesleri, yaz mevsiminin sonlarına doğru olgunlaşıp pazar tezgahlarında yerini alıyor. İsteyen müşteriler de Ayaş'a gelerek yol kenarındaki tarlalardan dalından koparıp pazarlık yapabiliyorlar.

"Ayaş domatesi ince kabuklu ve iri olur"

Çocukluğundan itibaren tarlalarda Ayaş domatesi üreticiliği yapan Ekrem Orman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayaş domatesi ince kabuklu ve iri olur. Çok lezzetli ve hafif ekşi olur. Diğer domateslerden büyük bir farkı var. Yenildiğinde ve tadıldığında herkes fark edebilir farkı. Nisan başında başlarız toprağa ekmeye. Yaklaşık 5 ila 6 aylık bir süre geçer ve Ağustos'un 10 ila 15'i gibi domates çıkmaya başlar. Daha öncesinde kesinlikle Ayaş domatesi olmaz ve yetişmez" ifadelerini kullandı.

Tarlada 20, pazarda 35 lira

Orman, "Yıllardır aynı toprak ekiliyor ve yoruluyor. O yüzden verimimiz düşüyor. Tarlada şu an da 20 ila 25 lira civarında. Pazarda da 30 ila 35 lira civarında. Tarlaya gelen müşterilerimize direkt satış yapıyoruz. Yol kenarında satış yerimiz var. İnsanlar gelip bahçeden de toplayabiliyor. Herkes tadına bakıyor" diye konuştu.

"Ayaş'ta domates eken azaldı"

Ayaş domates fiyatının girdi maliyetlerine göre düşük kaldığını söyleyen Orman, "Bizim sattığımız ürün neredeyse geçen yıllarla aynı para. Onun için zor durumdayız ama yapacak bir şey yok. Ayaş'ta domates eken azaldı. İnsanlar para kazanamadığı için farklı işlere yöneldi. Bazıları hayvancılık yapıyor, şehre göçüyor. Eskiye nazaran çok düşüş var. Ekim neredeyse 10'da 1 diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meşhur Ayaş domatesini eken çiftçi sayısı azaldı - Son Dakika

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