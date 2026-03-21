Mesir Macunu Festivali Coşkusu

21.03.2026 14:49
486'ncı Manisa Mesir Macunu Festivali'nde temsili tören ve kazanda mesir macunu alma yarışı yapıldı.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında temsili karma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, karılan mesir macunlarından kapmak için birbirleriyle kıyasıya yarışırken, kazan etrafında zaman zaman izdiham yaşandı.

Manisa'da bu yıl 486'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin geleneksel mesir karma töreni, nevruz kutlamaları ile birlikte gerçekleşti. Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyelerinin çelenk bırakmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri ardından yumurta tokuşturuldu, örste demir dövüldü, yakılan ateşin üzerinden atlandı.

Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Manisa Valiliği önünden Sultan Camii Külliyesi'ne kadar Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Sultan Camii Külliyesi'nde mesir ilahisi okundu. Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nurlu tarafından okunan duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri 41 çeşit baharattan oluşan temsili mesir macunlarını kardı.

Kazan tören sonrası platformdan aşağıya indirildi. Törene katılanlar, kazandan mesir macunu alabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bazı vatandaşlar mesir macununu parmakları ile tadarken, bazıları getirdikleri kaplara mesir macunu doldurabilmek büyük çaba sarf etti. Mesir macunu almak isteyenler, izdihama neden oldu. Bazı vatandaşların üzerine izdiham sırasında mesir macunu bulaştı.

Kazandan mesir macunu almaya çalışan Hüseyin Doğan, "Nefes darlığı hastalığım var o nedenle mesir macunundan almak istedim. Çok az alabildim ama inşallah hastalığıma iyi gelir" dedi.

Mustafa Kavçak ise "Annem hasta, mesir macununu onun için aldım. İnşallah iyi gelir" diye konuştu.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

Bugüne kadar içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

