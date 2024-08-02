MESKİ, Demirışık Mahallesi'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MESKİ, Demirışık Mahallesi'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor

MESKİ, Demirışık Mahallesi\'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi'nde içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işine devam ediyor. Vatandaşlar, MESKİ'nin çalışmalarıyla temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

02.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işine devam ediyor. Demirışık civarında MESKİ'nin çalışmalarıyla vatandaşlar, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işini başlattı. Artan içme suyu talebinin karşılanması için çalışmalara devam eden ekipler, bu bölgede geleceğe yönelik yeni şebeke hatları da oluşturarak, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyor.

Demirışık Mahallesi'n2 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşencek

MESKİ, sondaj kuyusundan temin ettiği içme suyunu, Koçyatağı'ndaki 100 metreküplük içme suyu deposuna aktarıyor. Yapımı planlanan terfi istasyonuyla da içme suyunu Mihrican bölgesine iletiyor. Mihrican bölgesine yapılacak 3'üncü terfi istasyonu ile suyu hem Mihrican bölgesini besleyen 50 metreküplük depoya, hem de Soğukpınar bölgesine yeni yapılacak olan 100 metreküplük içme suyu deposuna aktarmayı planlıyor. Bu proje ile Soğukpınar bölgesine yeni şebeke hattı döşenmesiyle, vatandaşlar temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Sözleşme bedeli 14 milyon 923 bin lira olan bu projesi kapsamında 4 bin 200 metre çelik boru, 10 bin metre polietilen boru olmak üzere, toplam 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşenecek. İş kapsamında 3 adet terfi merkezi, bir adet 100 metreküplük içme suyu deposu ve çeşitli sanat yapıları da vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Şebeke, Şebeke, Mersin, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MESKİ, Demirışık Mahallesi'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 15:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: MESKİ, Demirışık Mahallesi'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement