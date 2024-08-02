MESKİ, Demirışık Mahallesi\'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına devam ediyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işine devam ediyor. Demirışık civarında MESKİ'nin çalışmalarıyla vatandaşlar, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işini başlattı. Artan içme suyu talebinin karşılanması için çalışmalara devam eden ekipler, bu bölgede geleceğe yönelik yeni şebeke hatları da oluşturarak, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyor.

Demirışık Mahallesi'n2 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşencek

MESKİ, sondaj kuyusundan temin ettiği içme suyunu, Koçyatağı'ndaki 100 metreküplük içme suyu deposuna aktarıyor. Yapımı planlanan terfi istasyonuyla da içme suyunu Mihrican bölgesine iletiyor. Mihrican bölgesine yapılacak 3'üncü terfi istasyonu ile suyu hem Mihrican bölgesini besleyen 50 metreküplük depoya, hem de Soğukpınar bölgesine yeni yapılacak olan 100 metreküplük içme suyu deposuna aktarmayı planlıyor. Bu proje ile Soğukpınar bölgesine yeni şebeke hattı döşenmesiyle, vatandaşlar temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Sözleşme bedeli 14 milyon 923 bin lira olan bu projesi kapsamında 4 bin 200 metre çelik boru, 10 bin metre polietilen boru olmak üzere, toplam 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşenecek. İş kapsamında 3 adet terfi merkezi, bir adet 100 metreküplük içme suyu deposu ve çeşitli sanat yapıları da vatandaşların hizmetine sunulacak.