MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi Denetimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi Denetimini Başarıyla Tamamladı

03.06.2025 11:06
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Entegre Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen 2. Gözetim Dış Tetkiki'ni başarıyla tamamlayarak 5 farklı yönetim sistemi üzerinden tam not aldı. Denetim, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli bir kuruluş tarafından yapıldı.

(MERSİN)- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, "Entegre Yönetim Sistemi" faaliyetleri kapsamında 2. Gözetim Dış Tetkiki'ni başarıyla tamamladı. Bu kapsamda MESKİ, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi üzerinden yapılan denetimlerden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' faaliyetleri kapsamında 2. Gözetim Dış Tetkiki gerçekleştirdi. MESKİ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi üzerinden yapılan denetimleri başarıyla tamamladı.

MESKİ'nin 5 farklı yönetim sistemi başarıyla denetlendi

Hizmette kalite standartlarını yükseltmeye devam eden MESKİ, uluslararası standartlara sahip 5 yönetim sistemi ile belgelendirilmişti. Belgelerin devamlılığı, MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve EYS Yönetim Temsilcisi Aybeniz Eltez Uyguç koordinesinde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi faaliyetleri üzerinden denetime tabi tutularak sağlandı.

MESKİ hizmet binaları ve saha çalışmaları incelendi

MESKİ'nin tüm hizmet alanları içerisinde 3 gün süren denetim, üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Baş denetçi Zekiye Ayhan, Sibel Merey, Nevin Sanem Seçmenoğlu ve Mehmet Özcan'dan oluşan denetim ekibi, hizmet yerleşkeleri ve detaylı saha ziyaretleri sonrası memnuniyetlerini dile getirdi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından MESKİ'nin hizmet binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı açılış toplantısıyla başlayan denetim, yapılan kapanış toplantısıyla birlikte sona erdi.

Toplantıda gözlemlerini paylaşan denetim ekibi, MESKİ'nin işini tüm çalışanların yüksek aidiyet duygusu ile etkili ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünün altını çizdi. MESKİ denetiminden son derece memnun kaldıklarını vurgulayan denetim ekibi, başta MESKİ üst yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi Denetimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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