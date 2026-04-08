Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...Miting Hazırlıklarına Başlandı - Son Dakika
Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...Miting Hazırlıklarına Başlandı

Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...Miting Hazırlıklarına Başlandı
08.04.2026 12:11  Güncelleme: 13:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı direniş, 3. gününde devam ediyor. Alanda bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek miting için hazırlıklara başlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı direniş, 3. gününde devam ediyor. Alanda bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek miting için hazırlıklara başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 3. gününde devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve CHP'li isimler sabaha kadar polis barikatlarının önünde nöbetlerini sürdürdü.

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasına, hafta başında şafak operasyonu düzenlenmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tahliye işlemi başlatılmıştı.

Ablukanın ardında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanda nöbete başlamıştı. Direnişin ilk gününde CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan ve Deniz Yücel'in binaya alınmaması ve ardından Meslek Fabrikası'nın belediyeye ait olduğunu gösteren, Mustafa Kemal Atatürk imzalı tapu belgesi pankartının indirilmesi nedeniyle gerilim yaşanmış ve polis biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Miting hazırlıklarına başlandı

İkinci günde alanda tansiyon düşerken CHP İzmir İl Başkanı Güç, bugün gerçekleştirilecek büyük mitingi duyurmuştu.

Bugün saat 18: 00'de Meslek Fabrikası önünde yapılması planlanan kitlesel eylem için alanda hazırlıklara başlandı. Belediye çalışanları ve CHP örgütü, direniş alanında sahne kurulumu için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Büyük bir katılım olacağına inanıyoruz"

Sabaha karşı açıklama yapan Başkan Tugay, mitinge çağrısını yineleyerek şunları söylemişti:

"Büyük bir miting düzenlenecek burada. İzmirlileri çağırdık. Büyük bir katılım olacağına inanıyoruz. Bununla biraz daha farkındalığı artırmış olacağız. Bu çabamız devam edecek. Beklentimiz de bir şekilde mutlaka uzlaşmayla da olsa bu sorunun çözülmesi ve tekrar büyükşehrin burayı kullanabilir hale gelmesi. Yani insanlarımızın bu yanlışla ilgili güçlü bir kanaatleri olduğunu toplumdan gelen tepkilerden anlıyorum. Bugün artık üçüncü gün. Bugün yine devam edecek. ve bir şekilde sonuç alana kadar da vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...Miting Hazırlıklarına Başlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...Miting Hazırlıklarına Başlandı - Son Dakika
