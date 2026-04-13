Meslek Fabrikası Nöbeti 8'inci Gününde Devam Ediyor

13.04.2026 14:29  Güncelleme: 15:57
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binası önündeki nöbet eylemi 8'inci gününe girdi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "İzmir'de siyaset yapan rakip partilerimizde de olsa arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyorum. Bizim arkadaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Maalesef siyaset kurumunu hep birlikte yıpratıyoruz. Aslında kamu yararı tartışması yapmamız gerekirken burada başka tartışmalar yapıyoruz" dedi.

İzmir'de Meslek Fabrikası binasına yönelik mülkiyet tartışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan nöbet eylemi 8'inci gününde de devam ediyor. Nöbeti bu kez CHP Çiğli ve Aliağa İlçe Başkanlıkları devralırken, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da alanda yer aldı. Fabrika çevresine asılan pankartlarla tepkiler dile getirildi. Fabrika önünde bulunan yeşil alanın dört bir yanına da "Satılmış fabrika kaldı mı?", "Meslek Fabrikası direniyor", "Atamın mirasına sahip çıkıyorum" yazıları asıldı.

CHP İzmir Milletvekili Polat, burada yaptığı açıklamada, "Burası Türkiye'de toplumun belleğinde ağır travmalara yol açmış bir binaydı. Yani biz burayı Manisalı gençler davasından biliriz. Eski DGM binası. Öncelikle buranın halk yararına tadilatını yapıp, restorasyonunu yapıp böyle güzel bir bina çıkartıp ve bu derece anlamlı bir işe sunan Aziz Kocaoğlu'na sonsuz teşekkür etmek gerekiyor" dedi.

"Gasbetmek vesaire, bunlar çok kabul edilebilecek bir davranış değil"

Polat, Meslek Fabrikası'nın kamu binası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyeler de kamu kuruluşları. Kamuda belli şeyleri kimin yapacağına, kimin yöneteceğine, kimin ne şekilde işleteceğine kamu, yani halk karar veriyor. Burada seçimlerle karar veriyor. Biz bir seçim yaptık. 2024 yılında yerel seçim yaptık ve buradaki insanlar yüzde 50'nin üzerinde İzmirli, CHP'li belediye başkanına kamuyu yönetmesi, kamu adına hizmet görmesi ve bu binaları da o anlayışa göre dizayn etmesiyle ilgili yetki verdi. Yolun yarısında bu yetkiyi bir şekilde elden almak, gasbetmek vesaire bunlar çok kabul edilebilecek bir davranış değil. Halk burayı CHP'li belediyenin yönetmesini ve hangi kamu hizmetine onların vermesi gerektiğine karar vermişken bir tapu oyunuyla bu işin buraya gelmesi aslında kabul edilebilir bir şey değil. Bunun üzerinden İzmir siyasetinin dizayn edilmeye çalışılması da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Sonuç itibariyle İzmir siyaseti her zaman nezaketi içinde barındıran bir siyasetken bugün baktığımızda İzmir siyasetinin de maalesef bu tartışmalar sırasında seviyesinin aşağıya çekildiğini görüyorum."

Ben İzmir'de siyaset yapan rakip partilerimizde de olsa arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyorum. Bizim arkadaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Maalesef siyaset kurumunu hep birlikte yıpratıyoruz. Aslında kamu yararı tartışması yapmamız gerekirken burada başka tartışmalar yapıyoruz. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden dönen birtakım sözler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burayı çok fazla istediği bu binayı istediği söyleniyor. Bunun doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'de bir DGM binası dışında çok daha önemli işleri olduğunu düşünüyorum. İşsizlik var bu memlekette. Bu memlekette yoksulluk var, emeklinin çilesi var. ve kapımıza kadar dayanmış bir İsrail-Amerikan belası varken bir Meslek Fabrikası üzerinden bu kentin siyasetinin konsolide etmesi ne Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevenlere fayda sağlar ne de bir başkasına fayda sağlar. Dolayısıyla bu işi çok uzatmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu kamunun bir belediyesidir. Kamuda kalacak şekilde tekrardan gözden geçirilip hakkı haklıya teslim etmek gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
