Meslek Fabrikası Nöbeti 8'inci Gününde Devam Ediyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binası önündeki nöbet eylemi 8'inci gününe girdi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "İzmir'de siyaset yapan rakip partilerimizde de olsa arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyorum. Bizim arkadaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Maalesef siyaset kurumunu hep birlikte yıpratıyoruz. Aslında kamu yararı tartışması yapmamız gerekirken burada başka tartışmalar yapıyoruz" dedi.

İzmir'de Meslek Fabrikası binasına yönelik mülkiyet tartışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan nöbet eylemi 8'inci gününde de devam ediyor. Nöbeti bu kez CHP Çiğli ve Aliağa İlçe Başkanlıkları devralırken, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da alanda yer aldı. Fabrika çevresine asılan pankartlarla tepkiler dile getirildi. Fabrika önünde bulunan yeşil alanın dört bir yanına da "Satılmış fabrika kaldı mı?", "Meslek Fabrikası direniyor", "Atamın mirasına sahip çıkıyorum" yazıları asıldı.

CHP İzmir Milletvekili Polat, burada yaptığı açıklamada, "Burası Türkiye'de toplumun belleğinde ağır travmalara yol açmış bir binaydı. Yani biz burayı Manisalı gençler davasından biliriz. Eski DGM binası. Öncelikle buranın halk yararına tadilatını yapıp, restorasyonunu yapıp böyle güzel bir bina çıkartıp ve bu derece anlamlı bir işe sunan Aziz Kocaoğlu'na sonsuz teşekkür etmek gerekiyor" dedi.

"Gasbetmek vesaire, bunlar çok kabul edilebilecek bir davranış değil"

Polat, Meslek Fabrikası'nın kamu binası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyeler de kamu kuruluşları. Kamuda belli şeyleri kimin yapacağına, kimin yöneteceğine, kimin ne şekilde işleteceğine kamu, yani halk karar veriyor. Burada seçimlerle karar veriyor. Biz bir seçim yaptık. 2024 yılında yerel seçim yaptık ve buradaki insanlar yüzde 50'nin üzerinde İzmirli, CHP'li belediye başkanına kamuyu yönetmesi, kamu adına hizmet görmesi ve bu binaları da o anlayışa göre dizayn etmesiyle ilgili yetki verdi. Yolun yarısında bu yetkiyi bir şekilde elden almak, gasbetmek vesaire bunlar çok kabul edilebilecek bir davranış değil. Halk burayı CHP'li belediyenin yönetmesini ve hangi kamu hizmetine onların vermesi gerektiğine karar vermişken bir tapu oyunuyla bu işin buraya gelmesi aslında kabul edilebilir bir şey değil. Bunun üzerinden İzmir siyasetinin dizayn edilmeye çalışılması da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Sonuç itibariyle İzmir siyaseti her zaman nezaketi içinde barındıran bir siyasetken bugün baktığımızda İzmir siyasetinin de maalesef bu tartışmalar sırasında seviyesinin aşağıya çekildiğini görüyorum."

Ben İzmir'de siyaset yapan rakip partilerimizde de olsa arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyorum. Bizim arkadaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Maalesef siyaset kurumunu hep birlikte yıpratıyoruz. Aslında kamu yararı tartışması yapmamız gerekirken burada başka tartışmalar yapıyoruz. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden dönen birtakım sözler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burayı çok fazla istediği bu binayı istediği söyleniyor. Bunun doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'de bir DGM binası dışında çok daha önemli işleri olduğunu düşünüyorum. İşsizlik var bu memlekette. Bu memlekette yoksulluk var, emeklinin çilesi var. ve kapımıza kadar dayanmış bir İsrail-Amerikan belası varken bir Meslek Fabrikası üzerinden bu kentin siyasetinin konsolide etmesi ne Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevenlere fayda sağlar ne de bir başkasına fayda sağlar. Dolayısıyla bu işi çok uzatmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu kamunun bir belediyesidir. Kamuda kalacak şekilde tekrardan gözden geçirilip hakkı haklıya teslim etmek gerektiğine inanıyorum."