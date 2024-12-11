Meslek Liseli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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Meslek Liseli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

Meslek Liseli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

Karabük'teki meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tadilat yapıyor.

11.12.2024 17:18
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Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tadilat ve onarım yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz'un talimatıyla başlatılan Eğitim Kenti Karabük Projesi'nin Mesleki Eğitim alt başlığı kapsamında mesleki eğitim sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerinde meslek lisesi öğrencileri tarafından çeşitli alanlarda bakım ve tadilat işleri gerçekleştiriliyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elekrik Elektronik Teknoloji Bölümü ve Mobilya ve Dekorasyon Alan şefleri ile öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi bir kişinin evinde elektrik ve kapılarda bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

İhtiyaç sahibi aile ile de bir süre sohbet eden Akbaş aileye, Vali Yavuz'un selamını ileterek devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, Vali Yavuz'un talimatlarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yapılan eylem planı doğrultusunda, il genelinde birçok vatandaşın evinde çeşitli alanlarda bakım, onarım ve tadilat gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Proje kapsamında meslek liselerimizde öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda projeyi ilimizde aktif bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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