Meslek Lisesi 51 Milyon Lira Ciro Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meslek Lisesi 51 Milyon Lira Ciro Elde Etti

Meslek Lisesi 51 Milyon Lira Ciro Elde Etti
31.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol'daki meslek lisesi, atölye üretimleriyle geçen yıl 51 milyon lira ciro yaparak hedefi 70 milyona çıkardı.

Hatay'daki Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin atölyelerde yaptıkları üretimlerle geçen yıl 51 milyon 86 bin lira ciroya ulaşıldı.

Okul bünyesindeki bilişim, makine, metal, kimya, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 7 farklı atölyede döner sermaye çalışmaları kapsamında üretim gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler, temizlik malzemelerinden masa ve sıraya, boyadan yemek üretimine kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenciyle gerçekleştirilen üretimlerle geçen yıl 51 milyon 86 bin lira ciroya ulaşıldı.

"Bu yılki ciromuzu 70 milyon olarak revize etmeyi düşünüyoruz"

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Ali Güven, AA muhabirine, okullarında döner sermaye kapsamında çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri sıvı sabun, kolonya, boya ve mobilyayı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları başta olmak üzere birçok yere gönderdiklerini anlatan Güven, atölyelerindeki çalışmalarla ülke ekonomisinin yanı sıra öğrencilerin deneyim kazanmasına da katkı sağladıklarını belirtti.

Güven, ilçedeki 11 ilkokula da 2 bin kişilik öğle yemeği hazırladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece boyadan 10-15 milyon lira civarı ciro yapmaktayız. Mobilya olarak da üretime devam ediyoruz. Yiyecek-içecek üretiminde yaklaşık 17-20 milyon lira ciromuz var. Geçen yılki ciromuz 51 milyon 86 bin lira. Bu yılki ciromuzu da 70 milyon olarak revize etmeyi düşünüyoruz."

Güven, üretimlerin yanı sıra çevre okulların akıllı tahta bakım ve onarımlarını da yaptıklarını dile getirdi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Latif Akel de özel sektöre göre daha uygun maliyetlerle üretim yaptıklarını belirtti.

Atölyelerdeki üretimle hem öğrencilerin mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de kazanç sağladığını vurgulayan Akel, "Öğrencilerimiz buradan bir gelir elde ediyor. Bu gelirle kendilerine ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Üretime ve mesleğe motive oluyorlar. En önemli şeylerden bir tanesi de çocuklara güven sağlıyor." diye konuştu.

Metal bölümü 10. sınıf öğrencisi Berat Çözmez ise okuldaki atölyeler sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini belirterek, mezun olduktan sonra iş yeri açmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Teknoloji, Dörtyol, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek Lisesi 51 Milyon Lira Ciro Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:33:27. #7.12#
SON DAKİKA: Meslek Lisesi 51 Milyon Lira Ciro Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.