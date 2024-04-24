Meslek Lisesi Öğrencileri 23 Nisan'da Sanayide Çalıştı

Güncel

Bu çocuklar bayramlarında anahtar takımlarını elinde bırakmadı

Bayramlarını sanayide geçirdiler

Sanayi ustası Erol Solak

" 23 Nisan'da olarak bizimle çalışmayı tercih etti"

"Hem işini öğrenip hem de okulunu devam ettiriyor"

Lisesi Ali Enes Solak:

"Mesleğimi seviyorum, daha çok getir götür yapıyorum"

"Diğer öğrencilere göre daha önde oluyorum"

Sanayi ustası Adem Solak:

"Buraya gelmeleri çok mutlu ediyor"

"Hepsi geleceğin birer ustaları olacaklar inşallah"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bazı meslek lisesi öğrenceleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil yapmak yerine, sanayideki işlerine gelerek meslek öğrenmeye devam ettiler.

Yurt geneline olduğu gibi Eskişehir'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Özellikle okullarda çeşitli etkinlik ve gösterilerle günün anlam ve önemi vurgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bazı çocuklar ise tatil yapmak yerine bölümünü okudukları meslekleri öğrenmek için stajlarına devam ediyorlar. Eskişehir'de Küçük Sanayi'de birçok çocuk sabah çalıştıkları dükkana gelerek ustalarının yanında ileride yapmayı mesleğin inceliklerini öğreniyor. Normal şartlarda okullarından da ustalarından da izinli olan lise öğrenciler sanayideki dükkanlarına ailelerinin bilgisi ve kendileri istediği çalışıyorlar.

"23 Nisan'da olarak bizimle çalışmayı tercih etti"

Meslek lisesi öğrencisi kardeşi Ali Enes Solak ile birlikte çalışan Erol Solak, baba mesleğini devam ettirdiklerini söyledi. Kardeşi ve diğer meslek lisesi elemanlarının mesleğe olan ilgisinden memnun olduklarını belirten ağabey Solak, "Eskişehir'de Küçük Sanayi'deyiz. 'Birlikte bu işi öğrenelim, bana da göster' dedi. Kendisine ön ayak alıyoruz. Kendisi gayet bu işte hırslı ve hevesli bir şekilde çalışıyor. Umarım gelecekte de güzeller de gelecek. Bu babamızın bıraktığı bu işi devralarak birlikte yürüteceğiz. Baba mesleğini devam ettiriyoruz. Baba dan oğula bu şekilde ilerliyoruz. 23 Nisan'da olarak bizimle çalışmayı tercih etti. Bugün birlikte çalışıyoruz. Kendisi de işte zaten az çok öğrenmeye başladı. Bizden devralacak. Atatürk Meslek Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi şu anda. Gayet dersleri de başarılı. Şu anlık takımları getirip götürmede, daha çok işi izleme kısmında yardım ediyor. İleride de dediğimiz gibi işte kendisi de devralacak inşallah. Şu an hani kendimiz böyle mümkün olduğunca bizim gözetimimizde işte verebildiğimiz işleri, yapabileceği şeyleri veriyoruz. Hani lastikleri sökerken vesaire ya da de montaj kısmında falan bize yardımcı oluyor kendisi. Burada şu an bizim toplamda kardeşimle beraber üç öğrencimiz var. Onlar da kendileri yine meslek liselerinde okuyorlar. Biri çıraklık meslek lisesinde okuyor. Hem işini öğrenip hem de okulunu devam ettiriyor. Kardeşim aktif olarak okuyor. ve bugün tatil olduğu için bizimle geldi. Hafta sonları da kendisi bizimle" dedi.

"Diğer öğrencilere göre daha önde oluyorum"

Ağabeyi ile çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ali Enes Solak, "Ailemle çalıştığım için burada daha rahatım. Mesleğimi seviyorum, daha çok getir götür yapıyorum. Ara sıra iş fazla olunca yardım ediyorum gerektiği kadar. Elimden geleni yapıyorum. Evet mesleğimi daha iyi öğrenmek için tatillerde aileme yardım ediyorum burada. Diğer öğrencilere göre daha önde oluyorum yani burada çünkü işi aktif olarak görebiliyorum, canlı olarak görebiliyorum. O yüzden birazcık daha avantajlıyım. Baba mesleğini ağabeyimle beraber devam ettirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hepsi geleceğin birer ustaları olacaklar inşallah"

Çocukları ve meslek lisesinden gelen stajyer öğrencilerle çalışmaktan memnun olduğunu belirten Adem Solak, şöyle konuştu;

"Eskişehir Oto Sanayisinde fren ustasıyım. Bugün 23 Nisan olması nedeniyle resmi tatil. Ama biz hizmet sektörü olduğumuz için çalışıyoruz. Öğrenciler evet gayet gayretli. Bu işi de severek yapıyorlar. Tatil olmasına rağmen hemen çıkıp geliyorlar. En iyi şekilde çocuklar çalışıyor. Çok mutlu ediyor. Hepsi geleceğin birer ustaları olacaklar inşallah. Bizim işimiz hafif. Frenci olduğumuz için genelde balata değiştiriyoruz, disk değiştiriyoruz. Yani hafif işler bizim çok yoğurucu ağır bir işimiz yok. Hepsine teşekkür ederim çocukların. Tabii okuldan geliyorlar hepsi. Hem okullarına devam ediyorlar. Hem burada gelip meslek öğreniyorlar. Çocuk bayramını kutlarım."